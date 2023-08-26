Согласно информации польского телеканала Polsat, количество умерших людей от легионеллеза уже дошло до восьми человек. Отмечается, что в больнице населенного пункта Жешув умер пожилой пациент, имеющий в анамнезе большое количество
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Согласно информации польского телеканала Polsat, количество умерших людей от легионеллеза уже дошло до восьми человек. Отмечается, что в больнице населенного пункта Жешув умер пожилой пациент, имеющий в анамнезе большое количество заболеваний, в том числе и онкологию. Но в его крови также была обнаружена бактерия легионелла.

На данный момент с признаками легионеллеза было госпитализировано 113 человек. В связи с распространением заболевания в Жешуве и близлежащих районах местными органами власти был организован кризисный штаб.

По предварительным данным, источником заражения легионеллой может являться городская водопроводная вода. По сообщению местных властей, в экстренном порядке будут проведены меры по дезинфекции водопровода.

Отметим, что первые данные о смертельных исходах от легионеллеза в районе населенного пункта Жешув были сообщены в середине нынешней недели. Данное заболевание вызывается бактерией легионеллой. Оно сопровождается высокой температурой и общей интоксикацией организма. В результате заболевания происходит поражение легких и центральной нервной системы. По статистике данное заболевание в 10% случаев приводит к летальному исходу.

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