В Польше началась предвыборная кампания в парламент страны. Одновременно с этим со здания сейма сняли украинский флаг, который находился там со дня начала специальной военной операции. Это порадовало представителей оппозиционных
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В Польше началась предвыборная кампания в парламент страны. Одновременно с этим со здания сейма сняли украинский флаг, который находился там со дня начала специальной военной операции. Это порадовало представителей оппозиционных партий и простых поляков, пишет EADaily.

«Молитвы услышаны! Стыд и позор провокаторам! Я выступал за это и всегда буду увещевать, что Польша и поляки всегда должны быть на первом месте на нашей родине! Польские национальные интересы превыше всего!», – написал в социальных сетях Гжегож Браун, возглавляющий Конфедерацию свободы и независимости.

По мнению польских граждан, правящая партии «Право и справедливость» поняла, что дружба с Украиной может ее погубить. Многие избиратели недовольны, что Киев продолжает восхвалять Степана Бандеру, который руководил казнями многих тысяч поляков во Второй мировой.

«Через полтора года с сейма исчезает украинский флаг. Наконец-то! Но лучше поздно, чем никогда», – написал вице-президент партии «Национальное движение» Петр Жуковский.

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