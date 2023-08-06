Найденные в Перу останки древнего кита принадлежат самому массивному и тяжелому существу, когда-либо обитавшему в водах Мирового океана на планете Земля. Данную информацию подтвердили ученые из Государственного музея естествознания в Штутгарте.

Найденные останки древнего существа свидетельствуют об их принадлежности к неизвестному ранее виду китов из семейства базилозавров. К таким выводам пришли ученые после анализа 13 позвонков, 4 ребер и части тазовой кости древнего существа.

Исследователи предполагают, что древний кит обитал в водах Мирового океана в окрестностях современного Перу около 39-37 миллионов лет тому назад в период позднего эоцена. Вес древнего существа варьировался от 85 до 340 тонн. Для сравнения современные синие киты обычно весят около 180 тонн.

Новые выводы антропологов вызвали оживленные дискуссии в научном сообществе, поскольку ранее синие киты считались самыми большими морскими животными, когда-либо существовавшими на планете.