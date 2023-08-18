Исследователи из Осакского столичного университета добились успеха в использовании искусственного интеллекта для определения биологического возраста человека на основе рентгеновских снимков грудной клетки. Подробные результаты этой работы были опубликованы в журнале
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Исследователи из Осакского столичного университета добились успеха в использовании искусственного интеллекта для определения биологического возраста человека на основе рентгеновских снимков грудной клетки. Подробные результаты этой работы были опубликованы в журнале The Lancet Healthy Longevity.

Впервые медицинские специалисты создали модель искусственного интеллекта, основанную на глубоком обучении, для точной оценки возраста на основе рентгенограмм грудной клетки. Для достижения этого ученые использовали данные с 2008 по 2021 год, собрав 67 099 рентгеновских снимков от 36 051 здоровых индивидуумов, которые прошли медицинские обследования в различных больницах.

Затем разработанную модель проверили на рентгеновских снимках груди пациентов с разными медицинскими состояниями. Для этой цели было использовано дополнительных 34 197 рентгеновских снимков грудной клетки пациентов с диагнозами, такими как гипертония, нарушения обмена веществ и хроническая обструктивная болезнь легких.

В результате исследования стало ясно, что искусственный интеллект, в большинстве случаев, завышал биологический возраст пациентов с существующими медицинскими проблемами.

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