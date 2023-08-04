В ООН сочли, что видео, на котором украинские диверсанты расстреливают машину с мирными жителями под Угледаром, не содержит достаточной информации, чтобы его можно было комментировать. Кроме того, по мнению представителей организации, оно “сильно отредактировано”. Об этом пишет РИА “Новости” со ссылкой на пресс-секретаря Управления верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Троссел.

Ранее информагентство опубликовало видео, на котором видно, как диверсионная группа ВСУ старается занять позицию в “серой зоне”. Военные движутся по просёлочной дороге, затем прячут свой броневик в лесополосе. Через какое-то время по той же дороге двигается легковой автомобиль, который украинские военные расстреливают. Тела двоих мирных жителей, находившихся в машине, диверсанты прячут в лесу. Затем начинается обстрел со стороны российских войск и диверсионная группа отступает.

Российские эксперты заявили РИА, что действия украинских диверсантов похожи на работу “гитлеровских карателей”.