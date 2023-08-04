ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В ООН сочли, что видео, на котором украинские диверсанты расстреливают машину с мирными жителями под Угледаром, не содержит достаточной информации, чтобы его можно было комментировать. Кроме того, по мнению представителей организации, оно “сильно отредактировано”. Об этом пишет РИА “Новости” со ссылкой на пресс-секретаря Управления верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Троссел.

Ранее информагентство опубликовало видео, на котором видно, как диверсионная группа ВСУ старается занять позицию в “серой зоне”. Военные движутся по просёлочной дороге, затем прячут свой броневик в лесополосе. Через какое-то время по той же дороге двигается легковой автомобиль, который украинские военные расстреливают. Тела двоих мирных жителей, находившихся в машине, диверсанты прячут в лесу. Затем начинается обстрел со стороны российских войск и диверсионная группа отступает.

Российские эксперты заявили РИА, что действия украинских диверсантов похожи на работу “гитлеровских карателей”.

Вам может понравиться

Актриса Сьюзен Сарандон: НАТО виновно в конфликте на Украине

Американская актриса, обладательница премии «Оскар», Сьюзен Сарандон заявила, что Североатлантический альянс уже «вышел из-под контроля» из-за своих действий в отношении Украины. По ее мнению, именно НАТО препятствует завершению боевых действий

Смерть Зеленского не станет проблемой для Украины, по мнению руководства США

На случай гипотетической смерти украинского президента Владимира Зеленского в Киеве был разработан подробный план действий для сохранения стабильности в вопросе управления страной и вооруженными силами, хоть он и не озвучивается

Камера в одном из магазинов Киева записала ночной прилет по городу

Примерно в 2:50 2 августа в Киеве прогремел взрыв ужасающей силы. Он попал в объектив камеры видеонаблюдения, установленной в одном из магазинов неподалеку, рассказал «Московский комсомолец». На кадрах сперва видна