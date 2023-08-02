Большинство вирусов время от времени мутируют, что приводит к изменению структуры поверхностных белков. Это позволяет им адаптироваться к лекарствам и вакцинам. Ученые Нью-Йоркского университета нашли способ решения этой проблемы.

Они создали молекулы для борьбы с потогенами, используя пептоиды, способные эффективнее пробиваться сквозь вирусные мембраны. Они атакуют не поверхностные белки, а липид фосфатидилсерин, производство которого в плазматической мембране человеческих клетов зависит исключительно от генетических факторов. Вирус не в состоянии оказывать на него влияние.

Ученые провели эксперимент, в ходе которого семь разработанных пептоидов уничтожили вирусы Зика, лихорадки Рифт-Валли и чикунгуньи. Патоген Коксаки B3 молекулам одолеть не удалось, поэтому потребуются новые исследования для создания пептоидов против этого вируса.