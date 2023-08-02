В американском городе Смиттаун бабушка ушла на работу и оставила на 8 часов в запертой машине 14-месячного ребенка. Девочка погибла в результате теплового удара, сообщил канал CBS News.

Бабушка вернулась с работы только через 8 часов. Все это время ребенок находился в раскаленной от солнца машине. Попытки спасти жизнь девочки были уже совершенно бессмысленными.

Журналисты отметили, что каждый год происходит в среднем 38 таких же историй на протяжении 25 лет. Родители или опекуны оставляют детей в авто в 53 процентах случаев. На эту статистику власти обратили внимание только в 2021 году. Согласно закону, который был принят по результатам изучения проблемы, автомобили должны оборудоваться специальными приспособлениями, которые защитили бы детей от гибели. Но пока их разработкой никто не занимался.