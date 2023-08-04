Крым снова атаковали вражеские беспилотники. Все они сбиты системами противовоздушной обороны, заявил советник главы республики Олег Крючков.

Первыми о взрывах сообщили в Сети жители Феодосии. В ночь на 4 августа город был атакован сразу несколькими украинскими дронами, по ним успешно отработала ПВО.

По словам Крючкова, подтвердившего эту информацию, Киев пытался наносить удары по нескольким объектам в разных районах полуострова. Ни один из беспилотников целей не достиг. Все они перехвачены и уничтожены средствами противовоздушной обороны. На местах падений обломков дронов работают сотрудники экстренных служб.