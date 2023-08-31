В Монголии был зафиксирован летальный исход по всей вероятности от бубонной чумы. Случай произошел в аймаке Говь-Алтай. Такую информацию сообщило агентство «Синьхуа», ссылаясь на информацию Национального центра по изучению зоонозных инфекций Монголии. На данный момент специалисты проводят исследование, чтобы подтвердить данный диагноз.

Бубонная чума – это заболевание в результате заражения бактерией Yersinia pestis, носителем которой являются блохи, паразитирующие на сурках или крысах. Эти паразиты могу перейти на человека.

Многие жители Монголии, несмотря на запрет, продолжают осуществлять охоту на сурков, ведь их мясо считают деликатесом. Из-за употребления мяса этого грызуна в 2019 году супружеская пара скончалась от бубонной чумы, употребив зараженное мясо в пищу. В 2020 году от этой страшной болезни умер 15-летний мальчик, который также ел мясо сурка.

По данным ВОЗ, после заражения бубонной чумой человек умирает менее, чем за 24 часа.