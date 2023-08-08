В Магадане суд завел уголовное дело в отношении 27-летнего мужчины, который предпринял попытку изнасилования 38-летней подруги. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По информации ведомства, инцидент произошел 19 марта. Подозреваемый подстерег подругу в подъезде дома на улице Зайцева. Он хотел выяснить отношения и заняться с ней любовь. Жертва не позволила ему войти в свою квартиру, в ответ на что он вырвал у нее ключи и проник внутрь.

Затем мужчина затащил женщину внутрь квартиры и попытался совершить над ней насилие. Однако жертва сумела оказать сопротивление нападавшему и выбежать в подъезд. Подозреваемый попытался ее задержать и вернуть обратно в квартиру, но его действия были пресечены соседями.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье о покушении на изнасилование, а также по статье о незаконном проникновении в жилище против воли проживающего в нем лица с использованием насилия.