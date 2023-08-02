В ночь на 2 августа в Киеве и Киевской области гремели взрывы, воздушная тревога объявлялась по всей территории Украины. Пресс-служба военной администрации столичного региона сообщила о работе противовоздушной обороны.

Портал «Русская весна» отметил, что взрывы также были слышны в Одесской области.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что атака дронов-камикадзе «Герань» не привела к разрушениям.

Звук моторов пролетающих беспилотников слышали жители Винницкой и Черниговской областей. На юг Одесской области заходило 9 барражирующих боеприпасов, о пораженных целях пока не сообщается.

Жителям оказавшихся под обстрелом регионов посоветовали находиться в укрытиях и держаться подальше от каких-либо складов и портов.