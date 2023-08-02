Появились подробности серии ударов дронов-камикадзе «Герань-2» по Одесской области в ночь на 2 августа. Целью стал Измаил, в порт которого пыталось прорваться израильское грузовое судно.

Издание «Лига.нет» (Украина) сообщает о взрывах в нефтехранилище Измаила, на котором начался сильный пожар. Фото и видеоматериалы, подтверждающие это, в Сеть выкладывают и местные жители.

Сообщается о пяти точных ударах беспилотников по Измаилу, шестой барражирующих боеприпас ПВО все же сбила.

Измаил – крупный порт Одесской области на реке Дунай. Именно его Киев намеревался использовать для транспортировки зерна за границу после фактического перекрытия Россией доступа к Черному морю.

Дроны-камикадзе ночью атаковали также Киев и столичный регион Украины.