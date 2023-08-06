В Староконстантинове Хмельницкой области ближе к утру 6 августа в третий раз за сутки раздались мощные взрывы. По словам местных жителей, несколько ракет подряд ударили по военному аэродрому.

Сразу несколько тг-каналов, отслеживающих удары по Украине, рассказали, что ракеты «необычно маневрировали», меняя курс, и в итоге нанесли удары по аэродрому в Староконстантинове. Там базируются фронтовые бомбардировщики Су-24, являющиеся носителями ракет Storm Shadow.

Сергей Гамалий, возглавляющий Хмельницкую ОВА, сообщил о работе систем противовоздушной обороны, передает РИА Новости.

Также минувшей ночью сообщалось о взрывах в Житомирской, Киевской, Харьковской областях. Воздушная тревога была объявлена по всей Украине из-за появления над Каспийским морем стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.