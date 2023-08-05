Мощные взрывы гремят на Западе Украины вечером 5 августа. Украинское издание «Страна» сообщило о нескольких ударах по Староконстантинову в Хмельницкой области, где расположен крупный военный аэродром.

Информация о взрывах подтверждена администрацией региона, призвавшей жителей находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

Кроме того, сообщается и о взрывах в Житомирской области.

Какие именно объекты поражены, пока неизвестно. Ранее мониторинговые ресурсы заявили, что РФ запустила ракеты «Калибр» из Черного моря. Не исключено, что Украину ждет удар возмездия за террористическую атаку на российский гражданский танкер “СИГ” с применением надводных беспилотных аппаратов.