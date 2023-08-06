6 августа в Хиросиме прошла очередная траурная церемония, приуроченная к годовщине атомной бомбардировки США. При этом главного виновника гибели сотен тысяч людей в уничтоженных японских городах никто так и не назвал.

В своих выступлениях японские политики были крайне осторожны и ни разу не упомянули, чтобы бомбы на Хиросиму и Нагасаки сбросили Соединенные Штаты. Также избежал этого и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он рассказал чуть ли не во всех подробностях об атаке, но США упоминать не стал.

В то же время японские политики несколько раз упоминали о «российской ядерной угрозе».

Запад на протяжении полугода раскручивает фейки о возможном ударе ВС РФ по Украине. Москва неоднократно заявляла, что подобные предположения абсурдны, но США и их союзники продолжают твердить одно и то же, не приводя ни единого адекватного доказательства этих заявления.

И даже если японцы забыли, что именно США разбомбили их города ядерными бомбами, то остальной мир все еще помнит историю и отлично понимает, от кого исходит опасность начала атомной войны.