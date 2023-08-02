За вождение электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) в состоянии алкогольного опьянения могут ввести штрафы до 10 тысяч рублей. Такой законопроект уже подготовлен сенатором Артемом Шейкиным и будет внесен в Госдуму на рассмотрение осенью.

Документ предусматривает внесение в Кодекс об административных правонарушениях новой статьи ««Управление средством индивидуальной мобильности или велосипедом в состоянии опьянения», передает РИА Новости.

В законопроекте предусмотрены наказания не только за вождение СИМ в нетрезвом состоянии, но и за отказ пройти медицинское освидетельствование, чтобы установить степень алкогольного опьянения.

Согласно мартовскому решению Верховного суда РФ, в Правилах дорожного движения электросамокаты и прочие СИМ могут быть приравнены к транспортным средствам.