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Украинские порты на Черном море должны быть полностью заблокированы. Это позволит исключить в дальнейшем повторение атак киевского режима на корабли и гражданские суда, заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Это террористическая угроза. С террористической угрозой надо соответствующим образом бороться», – пояснил зампред комитета по международным делам.

Он заявил, что Россия должна контролировать передвижения иностранных судов, которые могут применяться для пуска безэкипажных катеров ВСУ. Также нужно предупредить страны, корабли которого находятся в Черном море, что любые атаки с них будут расценены как теракты.

Напомним, 5 августа украинский беспилотник поразил российский гражданский танкер «СИГ». С пробоиной в корпусе и частично затопленным машинным отделением судно все еще находится в Керченском проливе.

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