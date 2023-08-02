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Выехавшие из России певица Алла Пугачева и ее супруг шоумен Максим Галкин (признан физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента в РФ) не смогут вернуться из-за участия в русофобском фестивале «Рандеву» Лаймы Вайкуле.

Первая зампред комитета по культуре Госдумы РФ Елена Драпенко заявила, что Галкин, Пугачева и исполнитель Андрей Макаревич (признан иноагентом в РФ) определились с выбором стороны, поэтому делать в России им нечего.

«Они выбрали сторону. Мы их вычеркиваем. Им дорога сюда заказана, а в Латвии они мало кому нужны, потому что эти русофобы выступают на русском», – отметила Драпенко.

На фестивале в Юрмале, организованном Лаймой Вайкуле, был объявлен сбор средств на нужды ВСУ. Мероприятие привлекло внимание лишь из-за присутствия местных националистов и понаехавших русофобов. Бывший парламентарий РФ Роман Худяков ранее заявил, что участие в этом действе – это «черная метка» для любого артиста.

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