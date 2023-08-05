Экстремистская группировка “Параграф-88” использовала в планах покушения на Ксению Собчак и Маргариту Симоньян несовершеннолетнюю школьницу. Она принимала участия в нескольких нападения нацистской группы на иммигрантов из Средней Азии.
Девушку использовали в качестве приманки – она знакомилась с иммигрантами, после чего заманивала их в указанное место. Роль школьницы в подготовке покушения пока не выяснена.
Издание “Коммерсантъ” пишет, что несовершеннолетняя, вероятнее всего, пойдет по делу свидетелем. По крайней мере, пока для нее меру пресечения не избирали. Остальные участники группы отправятся под суд по статье 282.1 УК за создание экстремистской группы и за участие в ней.
“Большинство из фигурантов признает свою вину и сотрудничает со следствием, однако на избранные ранее меры пресечения в виде содержания под стражей это никак не повлияло. Следствие опасается, что, оказавшись, например, под домашними арестами или надзором родителей, молодые экстремисты тут же ударятся в бега”, – сообщили журналисты.