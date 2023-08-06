В общежитии Забайкальского Государственного Университета, расположенного по улице Новозаводской в Чите, 6-го августа с окна третьего этажа при невыясненных обстоятельствах выпал мужчина. После чего пострадавший самостоятельно поднялся, отряхнул с одежды грязь и отправился по своим делам.

По информации источника, знакомого с ситуацией, пострадавший мужчина не является студентом или сотрудником учебного заведения. При этом в здание общежития в настоящий момент проводятся ремонтные работы, а бригаде рабочих была выделена отдельная комната. Вероятнее всего, пострадавший мужчина является одним из строителей. По предварительной информации, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае мать в состоянии алкогольного опьянения пыталась убить своего двухлетнего сына. Она изрезала спину малыша осколком от разбитой бутылки, сняла все на видео и отправила его подруге. Испуганная подруга сразу же обратилась в полицию, после чего женщину задержали.