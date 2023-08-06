В Кабанском районе Бурятии мужчина попытался напасть на женщину с целью изнасиловать ее и ограбить, однако жертва смогла дать отпор злоумышленнику, прокусив ему ладонь. Об инциденте сообщает пресс-служба Следственного Комитета региона.

31-летний мужчина, проживающий в Бурятии, употреблял спиртные напитки на территории гаражного кооператива в поселке Каменск, когда обратил внимание на проходящую мимо женщину. Ранее судимый местный житель напал на прохожую и попытался изнасиловать и ограбить ее, но женщина смогла постоять за себя.

По факту грабежа и попытки изнасилования сотрудниками правоохранительных органов было возбуждено уголовное дело. Следствие установило, что мужчина уже был судим по аналогичным преступлениям и совсем недавно вышел из тюрьмы. Суд принял во внимание рецидив преступления и вынес обвиняемому приговор в виде лишения свободы на срок пять лет в исправительной колонии особого режима.