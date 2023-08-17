Группа исследователей из Университета Нового Южного Уэльса, расположенного в Сиднее, смогла обнаружить подземное образование огромных размеров в самом центре юго-восточной Австралии. Результаты своей работы ученые опубликовали в журнале Science Direct.

Изучая подземное образование, австралийские ученые пришли к выводу, что оно представляет собой остатки кратера упавшего в древности астероида. При этом эксперты отмечают, что данная находка может быть самым крупным из когда-либо обнаруженных метеоритных кратеров на поверхности Земли.

Новое образование может кардинальным образом поменять представление современных ученых о геологических последствиях, возникающих на поверхности Земли после столкновения с астероидами. По мнению австралийских ученых, астероиды принимали активное участие в формировании ландшафта земной поверхности, вследствие чего образовались характерные геологические особенности.