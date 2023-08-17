Группа исследователей из Университета Нового Южного Уэльса, расположенного в Сиднее, смогла обнаружить подземное образование огромных размеров в самом центре юго-восточной Австралии. Результаты своей работы ученые опубликовали в журнале Science Direct.
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Группа исследователей из Университета Нового Южного Уэльса, расположенного в Сиднее, смогла обнаружить подземное образование огромных размеров в самом центре юго-восточной Австралии. Результаты своей работы ученые опубликовали в журнале Science Direct.

Изучая подземное образование, австралийские ученые пришли к выводу, что оно представляет собой остатки кратера упавшего в древности астероида. При этом эксперты отмечают, что данная находка может быть самым крупным из когда-либо обнаруженных метеоритных кратеров на поверхности Земли.

Новое образование может кардинальным образом поменять представление современных ученых о геологических последствиях, возникающих на поверхности Земли после столкновения с астероидами. По мнению австралийских ученых, астероиды принимали активное участие в формировании ландшафта земной поверхности, вследствие чего образовались характерные геологические особенности.

Вам может понравиться
Инфраструктура порта Дуная, расположенного в Одесской области, пострадала от ударов, как сообщил губернатор региона Олег Кипер в интервью украинскому изданию Klymenko Time. По его информации, в результате атаки по одному

В Одесском регионе повреждена портовая инфраструктура

Инфраструктура порта Дуная, расположенного в Одесской области, пострадала от ударов, как сообщил губернатор региона Олег Кипер в интервью украинскому изданию Klymenko Time. По его информации, в результате атаки по одному
В интернете состоялась премьера фильма «ВОПРЕКИ!», который создан военным корреспондентом из Италии Витторио Ранджелони, трижды внесенным в базу «Миротворец». Об этом сообщает редакция «Шмель». В фильме представлены захватывающие кадры с

Итальянский военкор представил фильм «ВОПРЕКИ!» о спецоперации

В интернете состоялась премьера фильма «ВОПРЕКИ!», который создан военным корреспондентом из Италии Витторио Ранджелони, трижды внесенным в базу «Миротворец». Об этом сообщает редакция «Шмель». В фильме представлены захватывающие кадры с
Российские Вооруженные силы России ударили по промышленному объекту в городе Луцк на территории Украины. Об этом проинформировал мэр Луцка, Игорь Полищук, в своем канале в Telegram. Полищук подчеркнул, что произошло

Власти Луцка заявили о попадании по промышленному объекту в городе

Российские Вооруженные силы России ударили по промышленному объекту в городе Луцк на территории Украины. Об этом проинформировал мэр Луцка, Игорь Полищук, в своем канале в Telegram. Полищук подчеркнул, что произошло