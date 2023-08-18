На заболевания почек иногда указывают совершенно неочевидные симптомы – боль в спине или пояснице, отсутствие аппетита или появление отеков на лице и ногах. В случае обнаружения подобных проблем имеет смысл пройти обследование, рассказал врач-уролог Артур Богатырев.

Он отметил, что при болезнях почек у пациентов наблюдается слишком частое, но затрудненное мочеиспускание, иногда сопровождающееся режущими боевыми ощущениями, в моче может появляться кровь. Кроме того, следует не упускать из виду повышение температуры тела и отеки, которые свидетельствуют о воспалительном процессе в почках.

Лабораторные анализы крови и мочи дают возможность быстро обнаружить проблемы с почками. В том числе, если заболевание протекает бессимптомно и не создает никакого дискомфорта. Лучше всего регулярно проходить обследование. Обратиться к врачу для сдачи анализов имеет смысл в случае приема нефротоксических медикаментов.