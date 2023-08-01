Экономикам большинства стран Европейского союза грозит столкнуться с глубокой рецессией, которая несет большие риски, чем финансовый кризис 2008 года, из-за негативных показателей уровня кредитования. Об этом в своем материале сообщает издание UnHerd.

В отличие от кризиса 2008 года, который развивался в странах Европейского союза поэтапно, нынешняя рецессия может быть очень стремительной. Спрос на кредитование в коммерческом секторе в европейских странах упал до показателей исторического минимума, что вызвало беспокойство в экспертной среде.

Нехарактерной чертой для формирования рецессии являются крайне низкие показатели безработицы в странах Европейского союза. Поэтому аналитики пришли к единогласному мнению, что будущему экономике всего Евросоюза не позавидуешь.

Напомним, что по словам главы ВТБ Андрея Костина, в Соединенных Штатах Америки начал развиваться крупнейший с 2008 года финансовый кризис в банковской сфере, последствия которого уже начали ощущать экономики стран Европейского союза.