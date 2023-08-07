Военнопленный Ярослав Миронюк рассказал РИА Новости, что украинское командование скрывает информацию о начале контрнаступления даже от своих бойцов. Единственный источник, из которого они получают информацию – это социальная сеть TikTok.
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Военнопленный Ярослав Миронюк рассказал РИА Новости, что украинское командование скрывает информацию о начале контрнаступления даже от своих бойцов. Единственный источник, из которого они получают информацию – это социальная сеть TikTok.

Офицеры молчат и не говорят вообще ничего о контрнаступлении. Сослуживцы тоже толком не знают, началось ли что-то или нет.

«Этого я не могу понять и не знаю: должны что-то сказать солдатам, что они должны делать», – пояснил боец.

Он также не смог ответить на вопросы о целях контрнаступления. Со смехом военнопленный заявил, что все знают только TikTok и телевизор, бойцы же вынуждены действовать чуть ли не в слепую, из-за чего они часто оказываются в плену.

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