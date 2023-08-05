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Нападение морских дронов ВСУ на военно-морскую базу в Новороссийске было своевременно пресечено. Об это заявили представители Минобороны РФ, которые также отметили, что отражение атаки осуществлялось кораблями “Суворовец” и “Оленегорский горняк”.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что пострадавших и разрушений в Новороссийске нет.

Позже внезапно стали появляться противоречивые сведения о результатах атаки. Сперва украинские, а затем и российские источники начали публиковать фото и видео с большим десантным кораблем “Оленегорский горняк”, который накренился на один бок и перемещался на буксире.

Тут же появились версии о пробоине в корпусе БДК. Из-за нее он скорее всего не сможет в ближайшее время продолжать выполнение своих боевых задач.

“При отражении атаки поврежден большой десантный корабль „Оленегорский горняк“. Вооруженное противостояние — штука такая, без потерь не бывает. Тут только один рецепт — отрезать Украину физически от Черного моря”, – написал военный корреспондент Александр Коц.

Не исключено, что повреждения корабля – результат столкновения с одним из дронов. Морские беспилотные аппараты ВСУ несут до 450 килограммов тротила, что может спровоцировать достаточно мощный взрыв. Однако официальной информации о попадании по БДК пока не поступало.

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