Украинской делегации в Саудовской Аравии не удалось достичь понимания по “формуле мира” с некоторыми странами. Об этом у себя в телеграм-канале заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак – передаёт “Газета.ру”.

Украинский чиновник не уточнил, какие страны отказались поддержать условия, при которых возможно прекращение конфликта на условиях Киева, в полном объёме. Тем не менее он указал, что согласия не удалось достичь со странами глобального Юга по “тяжёлым пунктам”. В их числе указывается и ответственность России за происходящие события.

Саммит в Джидде собрал представителей более трёх десятков стран. На переговорах украинская сторона обсуждала вопросы обороны, гарантии безопасности, зерновую сделку и так далее. Россия в саммите в Саудовской Аравии не принимала участия.