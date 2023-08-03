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Украинские ВС в последнее время стали все чаще наносить удары по русскому Приазовью, а также по Крымскому полуострову и подходам к нему.

Так, для ударов по Таганрогу и Азову украинские ВС использовали ракеты комплекса С-200, переделанные для ударов по наземным целям. По Чонгарскому перешейку прилетели более современные британские Storm Shadow, называемые ракетами-невидимками.

Российская ПВО их обнаруживает, несмотря на громкое название, но сбивает только 75-80 процентов. Остальные все же поражают цели, что представляет серьезную опасность. По мнению экспертов, необходимо насытить российскую ПВО комплексами «Панцирь-С1» и последней модификацией 9А317М «Бук-М3». Интеграция этих установок в систему противовоздушной обороны Крыма поможет нейтрализовать остаток британских ракет.

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