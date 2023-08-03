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ВКС России нанесли ночной удар по зданию «Укргосспецсвязи», расположенному в украинской столице городе Киев, при помощи беспилотников-камикадзе «Герань». Украинские спецслужбы использовали специальное оборудование, предназначенное для прослушки телефонов и перехвата информации в Сети, которое располагалось в здании.

Авторы украинских пабликов опубликовали информацию о прилете в некое административное здание в Киеве, скрыв информацию об уничтожении специального оборудования для прослушки телефонов и перехвата сетевого трафика. По версии киевских властей, российский беспилотник нанес удар по пустующему зданию, в котором велись ремонтные работы.

Также в ночь на 3 августа российские силы нанесли массированный удар беспилотниками-камикадзе по объектам ВС Украины, расположенным в ближнем тылу на максимальном удалении от линии фронта в 200 километров. При этом информацию о данных ударах скрывают от украинского общества, распространив тотальный запрет на публикации любых фото и видео материалов.

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