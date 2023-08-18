Исследователи из Мельбурнского университета в Австралии разработали быструю, экономичную и масштабируемую методику создания искусственных кровеносных сосудов из натуральных тканей, предложив многообещающее решение для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщает портал Eurekalert. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Кровеносные сосуды выполняют важную функцию в поддержании жизни, перенося богатую кислородом кровь и необходимые питательные вещества ко всем частям тела, удаляя при этом токсичные продукты. Болезни и дисфункция кровеносных сосудов, с другой стороны, могут привести к опасным для жизни расстройствам, таким как сердечные приступы, инсульты и аневризмы, что делает сердечно-сосудистые заболевания убийцей номер один во всем мире.

Исследователи по всему миру уже много лет пытаются усовершенствовать тканевую инженерию кровеносных сосудов. Тем не менее, существующие до сих пор методы медленны, требуют специализированного и дорогостоящего оборудования, такого как биореакторы, а также имеют низкую производительность, что не дает возможности обеспечить необходимое медикам количество изготовленных по спроектированным схемам искусственных сосудистых структур.

Инновационный подход, комбинирующий несколько материалов и технологий из сферы современной «тканевой инженерии», позволил исследователям из Мельбурнского университета во главе с доцентом Дэниелом Хитом и профессором Андреа О’Коннор разработать удобный метод создания кровеносных сосудов сложной геометрии, максимально идентичные естественным.

«Объединяя несколько материалов и технологий изготовления, наш метод приближает нас к будущему, в котором инженерные кровеносные сосуды станут преобразующим решением для сердечно-сосудистых заболеваний, особенно для тех пациентов, которым сложно подобрать подходящие донорские сосуды», – отметил Хит.

Такая методика, как шунтирование, доказала свою роль спасительной альтернативы при замене сильно поврежденных кровеносных сосудов. Но шунтирование имеет значимые ограничения, особенно для кровеносных сосудов малого диаметра, таких как коронарная артерия. Неживые синтетические трансплантаты могут вызывать свертывание крови и обструкцию, что делает их непригодными во многих обстоятельствах.

В результате пациенты, у которых возникает ограниченность возможностей здоровья из-за перенесенной операции или сопутствующих заболеваний, таких как диабет, сталкиваются со значительными проблемами.

Чтобы преодолеть эти ограничения, австралийские исследователи сделали упор на разработку «биоинженерных» кровеносных сосудов, которые сделаны из человеческих клеток и тканей. Подобные сосуды могут применяться при лечении сердечно-сосудистых заболеваний и воссоздавать максимально естественное кровоснабжение для более крупных тканевых образований.

«Теперь мы можем быстро и дешево производить кровеносные сосуды, используя живую ткань, которая имеет соответствующие механические свойства и имитирует клеточную структуру естественного внутреннего слоя кровеносных сосудов человека. Хотя сконструированные таким способом кровеносные сосуды пока еще не готовы к полноценному шунтированию, полученные по итогам исследования данные свидетельствуют о значительном прогрессе в области тканевой инженерии», – подчеркнула профессор О’Коннор.