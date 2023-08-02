Суперлунием называют момент, когда естественный спутник Земли максимально приближается к нашей планете (перигей) в момент полнолуния или новолуния. При этом на ночном небе диск Луны становится ярче и крупнее обычного. В августе текущего года земляне смогут стать свидетелями сразу двух подобных явлений.

Астрофизики всегда интересовались влиянием нашего спутника на Землю, в частности хорошо исследовано явление приливов и отливов. Однако как следует из исследования, проведенного ученым Михаилом Ковалевым, явление суперлуния напрямую влияет на количество катаклизмов на Земле.

В ходе своего исследования ученый сравнил статистические данные сейсмической активности на планете с периодами суперлуний. В результате анализа данных была выявлена закономерность – извержение вулканов и землетрясения с большей вероятностью случаются в периоды совпадения перигеи с полнолунием или новолунием.

Например, ужасное землетрясение, произошедшее в 2010 году на Гаити и унесшее около 220 тысяч жизней, произошло сразу же после периода суперлуния.