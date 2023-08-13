Бельгийскими специалистами из Лувенского католического университета было проведено исследование, которое доказывает, что женская походка взаимосвязана со способностью достигать вагинальный оргазм. Результаты своей научной работы исследователи опубликовали в издании The Journal of Sexual Medicine.

В ходе своего исследования специалисты собрали фокус-группу из молодых женщин, среди которых были те, кто способен испытывать вагинальный оргазм и те, кому не удается достичь удовлетворения в такой способ. Ученые решили проверить, насколько связана походка женщины с ее способностью достигать оргазм. Походка каждой из участниц эксперимента была записана на видеокамеру, а затем предоставлена для характеристики сексологам.

В ходе исследования сексологи по походке смогли правильно определить в более чем 80% случаев способность женщин испытывать вагинальный оргазм. Ученые определили, что женщины, испытывающие вагинальный оргазм, во время ходьбы достаточно грациозно двигают тазом. Движение остальных частей тела также раскованные и свободные.