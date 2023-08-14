Ученые МАИ разработали инновационную математическую модель, касающуюся движения вибрационных роботов-капсул. Этот научный прорыв может иметь революционное значение для медицинских исследований. В будущем эти роботы могут заменить традиционные медицинские эндоскопы, применяемые
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Ученые МАИ разработали инновационную математическую модель, касающуюся движения вибрационных роботов-капсул. Этот научный прорыв может иметь революционное значение для медицинских исследований. В будущем эти роботы могут заменить традиционные медицинские эндоскопы, применяемые в гастроскопии для диагностики заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Вибрационных роботы-капсулы заключаются в небольшие герметичные капсулы, внутри которых находится маятник или шар. Путем перемещения внутри корпуса маятник или шар способствуют генерации вибраций, и именно этот механизм позволяет роботу начать свое движение.

Однако для достижения наивысшей эффективности и скорости движения робота требуется точное определение оптимальных динамических параметров.

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