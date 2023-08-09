Международная группа археологов провела исследование, раскрывающее методику возведения египетских пирамид. Анализ показал, что огромные каменные блоки для строительства пирамид могли быть транспортированы по воде через приток, образовавшийся в засушливые периоды
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Международная группа археологов провела исследование, раскрывающее методику возведения египетских пирамид.

Анализ показал, что огромные каменные блоки для строительства пирамид могли быть транспортированы по воде через приток, образовавшийся в засушливые периоды на русле реки Нил. Подробный анализ минерализованной почвы в этих районах подтвердил наличие растительности, свойственной водным биотопам.

Один из ученых поделился, это позволило подтвердить, что строительные материалы действительно доставлялись по воде.

Приток Нила, который возник в результате стока африканской реки, обеспечивал транспортировку необходимых ресурсов, что значительно упрощало строительные процессы. Со временем этот приток высох, но его след все еще остается в почве, напоминая о древней инженерной мудрости.

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