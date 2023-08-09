Вопрос о возможности воздействия на сновидения человека извне находится в центре внимания исследователей. Этот вопрос обсуждается в материале агентства РИА Новости. Рассматриваются случаи, когда индивид, находясь в состоянии сна, способен осуществлять заранее заданные действия, даже осознавая, что он спит.

Россиянин Михаил Радуга стал экспериментатором в этой области, создав лабораторию для изучения осознанных сновидений. Он утверждает, что электрическое воздействие на определенные участки коры головного мозга с помощью электродов может предоставить материалы для анализа.

Однако данная практика носит рискованный характер и может представлять опасность для жизни. В этическом плане такие вмешательства запрещены по всему миру. Михаил Радуга стал первым, кто добровольно решился на это. Он сообщил, что лично смог наблюдать, как его пальцы двигались против его воли во время сна. Однако в реальности, если прикоснуться к руке спящего, он тут же проснется.

Следует отметить, что сон имеет важное значение для здоровья и иммунитета человека. Во время глубокой фазы сна мышцы расслабляются, так же как и внутренние органы. Это время также служит восстановлению сил, израсходованных в течение активности. Кроме того, в это время происходит очищение нейронных соединений. Поэтому после пробуждения человек может почувствовать прилив энергии.