Жители поселка Туношна под Ярославлем решили обратиться за помощью к участникам программы «Битва экстрасенсов», которую транслируют на федеральном канале. Причиной обращения стал аварийный участок, находящийся на костромской трассе.

По словам местных жителей, на данном участке трассы с завидной регулярностью происходят ужасные дорожно-транспортные происшествия, причем большинство со смертельным исходом. Одно из последних крупных ДТП на костромской трассе в районе поселка произошло в мае текущего года, когда легковой автомобиль вылетел на встречную полосу движения и столкнулся с ГАЗелью. При этом водитель уцелел чудом.

И вот 8 августа участники проекта откликнулись на просьбу местных жителей и в компании съемочной группы и ведущего передачи Ильи Ларионова уже присутствуют на территории поселка. Также местные жители сообщают, что в поселок Туношна прибыли Надежда Шевченко и оба Шепсова.