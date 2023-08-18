Популярная социальная сеть американского миллиардера Илона Маска X (ранее Twitter, заблокированный в РФ) разрабатывает процедуру верификации профиля по фотографии документа, который удостоверяет личность пользователя. Данная новость со ссылкой на исследователя
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Популярная социальная сеть американского миллиардера Илона Маска X (ранее Twitter, заблокированный в РФ) разрабатывает процедуру верификации профиля по фотографии документа, который удостоверяет личность пользователя. Данная новость со ссылкой на исследователя Нима Оуджи была опубликована порталом Engadget.

Эксперт Оуджи, специализирующийся на изучении еще не вышедших функций социальной сети X, обратил внимание, что профиль Илона Маска получил отметку «ID verified» ранее в этом месяце. Позже исследователь обратил внимание, что в приложении с подробным описанием работы нововведения появился соответствующий пункт, что свидетельствует о скором запуске новой функции.

При этом в инструкции указано, что процедура подтверждения личности не займет более 5 минут для рядового пользователя. Необходимо будет предоставить фотографию в хорошем качестве любого государственного удостоверения личности. Также необходимо будет загрузить в социальную сеть селфи с официальным документом.

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