Турецкие власти объявили настоящую охоту на россиян, которые покупают квартиры в курортных городах. Местные правоохранители проводят поквартирные рейды и выясняют, кто из владельцев такого жилья сдает его в аренду. Связано
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Турецкие власти объявили настоящую охоту на россиян, которые покупают квартиры в курортных городах. Местные правоохранители проводят поквартирные рейды и выясняют, кто из владельцев такого жилья сдает его в аренду.

Связано это с убытками, которые несут турецкие отели из-за небольшого количества туристов. Отдыхающие предпочитают снимать квартиры, а то и вовсе живут в трейлерах или разбивают палатки прямо на пляжах.

Житель Анталии рассказал корреспондентам «МК», что раньше никто не обращал внимания, что происходило в квартирах, приобретенных иностранцами. Однако сейчас масштабы проблемы существенно возросли. Россияне, которые покупают жилье, редко появляются там, а сдают квартиры отдыхающим, также приезжающим из РФ. Фактически, они создают проблемы для отельного бизнеса в Турции, который и без того находится в кризисе.

При этом доказать факт сдачи довольно сложно.

«Они все начинают доказывать, что дальние родственники, тети, дяди и прочие. Паспорта у них российские, родственники бывают с разными фамилиями и нет закона их не пускать. Но разбираться, правда ли это родня, крайне трудно и долго», – пояснили представители жандармерии.

Именно поэтому принято решение выселять из квартир всех, чьи фамилии не совпадают с фамилиями владельцев. Москвич по имени Олег рассказал, что подобная практика уже вовсю применяется в Стамбуле, где очень много россиян. Квартиры просто опечатывают, всех, кто никак не связан с владельцами, выселяют на улицу.

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