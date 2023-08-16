Пуск российской автоматической станции «Луна-25» был осуществлен 11 августа, а космический аппарат индусов отправился к естественному спутнику Земли 14 июля. Причем обе станции нацелены на приполярную область, где никто еще не совершал посадки. Независимый космический эксперт Игорь Лисовой в интервью «МК» проанализировал отечественные перспективы в вопросе освоения Луны.

По словам эксперта, практически одновременный запуск индийской и российской космических станций к Луне – чистое совпадение. Роскосмос планировал осуществить пуск лунной станции еще в 2020 году, однако пуск несколько раз переносили. При этом Индийская организация космических исследований планировала пуск своего аппарата летом 2024 года, но в итоге произвела его в 2023 году.

При этом полет индийской станции «Чандраян-3» продлится 40 суток, в отличие от 10-дневного путешествия российской «Луны-25». Такая большая разница в длительности маршрута двух станций объясняется более экономичным способом доставки индийской станции. Индийские ученые разработали способ доставки своей станции от Земли к Луне в основном за счет гравитационных сил двух небесных тел. В то время, как российская станция была запущена по более короткому маршруту при помощи мощной ракеты.

Однако задача обеих станций идентична и сводиться к отработке механизма мягкой посадки, извлечению с поверхности Луны образцов реголита с проведением последующего анализа.