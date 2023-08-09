В ночь на 8 августа 2008 года после массированного артиллерийского обстрела южноосетинской столицы Цхинвала и мест дислокации российских миротворцев Грузия начала военную операцию по насильственному присоединению Южной Осетии под названием
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В ночь на 8 августа 2008 года после массированного артиллерийского обстрела южноосетинской столицы Цхинвала и мест дислокации российских миротворцев Грузия начала военную операцию по насильственному присоединению Южной Осетии под названием «Чистое поле». «Царьград» вспомнил о деталях конфликта, который длился всего пять дней и закончился полным разгромом грузинской армии.

Западные кураторы Грузии рассчитывали провести молниеносную операцию по захвату всей территории Южной Осетии с целью ослабить позиции России на международной арене, поскольку именно в 2007 году прозвучала знаменитая «мюнхенская речь» Путина. К тому же 8 августа начался переезд двух главных управлений Генштаба ВС России, поэтому многие российские генералы узнали о вторжении Грузии в Южную Осетию только из утренних выпусков новостей.

При этом Запад неплохо вооружил грузинскую армию, предоставив ей более 200 танков, 300 бронемашин, артиллерийские системы, а также экипировку и средства связи стандартов НАТО. При этом в Южной Осетии располагался небольшой российский миротворческий контингент в размере 526 русских военнослужащих со стрелковым оружием и парой БМП.

Российские миротворцы совместно с южноосетинскими ополченцами приняли бой первыми и героически держали оборону в течение первых суток конфликта до прихода батальонно-тактической группы из состава 58-й армии ВС России. После подхода основных сил грузинские военнослужащие массово бежали с занятых позиций, оставляя натовские винтовки М-16 и бронемашины «Хамви». Тогда же один из офицеров батальона «Восток» произнес знаменитую фразу: «Новейшее у них вооружение, но душка нет боевого».

Поэтому выводы из данного конфликта сделали, как в Министерстве обороны РФ, так и в Пентагоне. Причем США при подготовке следующего конфликта с участием украинцев делали уже ставку на националистические батальоны с высоким уровнем мотивации.

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