Экс-депутат Верховной рады Олег Царев рассказал, что Вашингтон совершенно не хочет вступать в противостояние с Россией. Однако киевский режим делает все возможное, чтобы втянуть в конфликт США.

Украина стремится продлить боевые действия как можно дольше, о чем говорят планы ее властей на случай внезапной гибели президента Владимира Зеленского. Вашингтон, действия которого способствуют продлению конфликта, все же боится сталкиваться с РФ на поле боя.

Зеленского, по словам Царева, никто не собирается устранять. Но в это же время ему постоянно подают сигналы о том, что интересы Киева и Вашингтона начинают расходиться из-за слишком уж самостоятельных действий украинских властей и их агрессивного поведения по отношению к партнерам и союзникам.