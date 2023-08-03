Бывшего президента США Дональда Трампа могут посадить в тюрьму почти на 600 лет. The Washington Times пишет, что такой срок вполне реален, если экс-главе государства предъявят обвинения по всем 78 пунктам.

В отношении Трампа возбуждено сразу три уголовных дела в Нью-Йорке, округе Колумбия и штате Флорида. Если он будет признан виновным по всем пунктам, то тюремное заключение фактически станет пожизненным, так как максимальное наказание составляет 561 год.

В штабе Трампа все эти обвинения отметают, считая их ходом главного конкурента – действующего президента США Джо Байдена. Он пытается избавиться от Трампа, который способен выиграть выборы в следующем году.

Ситуацию прокомментировал сенатор Совфеда Алексей Пушков. Он напомнил, что Байден тоже находится на прицеле у правоохранителей из-за коррупционных скандалов, поэтому он вполне может выбыть из гонки за президентское кресло и оказаться за решеткой.