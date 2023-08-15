В морских глубинах обитают разные морские жители. Но специалисты составили список самых ужасающих и редко встречающихся существ, которые водятся в океане и других водоемах нашей планеты. Поблизости с Антарктидой учеными было обнаружено неизвестное ранее морское существо, которое пугает своим внешним видом. Promachocrinus fragarius, также известный как антарктическая клубничная перьевая звезда, имеет 20 конечностей. Несмотря на свое интересное название существо выглядит очень устрашающе.

Группой японских и австралийских специалистов на рекордной глубине 8336 м были сделаны снимки уникально рыбы вида Pseudoliparis, которую также называют рыба-улитка. Эти рыбы принадлежат к семейству морских слизней.

Также ученые открыли новый вид кошачьих акул, получивший название Apristurus ovicorrugatus. Этот хищник отличается от своих сородичей ярко-белой радужной оболочкой глаз овальной формы, которые напоминают кошачьи.

Еще один неприятный на внешний вид морской житель – морская минога. Это паразитарное морское существо встречается в больших озерах Соединенных Штатов. Морская минога присасывается к другим обитателям озер, включая рыб, чтобы питаться их кровью.