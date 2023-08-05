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Главная тайна о предстоящем российском ремейке турецкого сериала «Постучись в мою дверь» теперь раскрыта. Стали известны актеры, исполняющие ведущие роли. Российского Серкана Болата (Сергея) сыграет Никита Волков. А роль Эды Йылдыз (Саши) досталась актрисе Лиане Грибе.

Директор телеканала ТНТ Тина Канделаки также решила прокомментировать данную новость. «Наш Серкан Болат, он же в миру Никита Волков, красив, умен и невероятно обаятелен — настоящий мужчина мечты», – написала Тина в своем Телеграм-канале. По ее словам, Никита великолепный драматический актер, придавший дополнительную сложность образу Серкана (Сергея).

Канделаки также подчеркнула, что вместе с генеральным продюсером компании «Медиаслово» Данилой Шараповым, ответственным за производство сериала, им пришлось отсмотреть сотни кандидатов. И Тина уверена, что Никита Волков подходит для этой роли идеально.

А вот исполнительницу роли Эды (Саши), Лиану Грибу, Канделаки решила не восхвалять.

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