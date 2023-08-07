Издание The Times сообщило, что целью удара возмездия ВС РФ после атаки украинских беспилотников на Москву был правительственный квартал Киева. Авторы публикации ссылаются на подполковника ПВО Украины, заявившего, что ракету «Кинжал» якобы перехватил ЗРК «Патриот».

Офицер заявил, что специальный планшет, позволяющий мониторить воздушную ситуацию, регистрирует приближающиеся ракеты и моментально рассчитывает зону, в которую они могут попасть. «Кинжал», выпущенный истребителем МиГ-31К, поднявшимся в небо с аэродрома Саваслейка, должен был поразить район Майдана Независимости. То есть, правительственный квартал украинской столицы.

На самом деле ракета, которая летела на Киев, резко изменила направление и ушла в другой регион Украины. Об этом заявляли украинские тг-каналы, которые постоянно проводят изучение воздушной обстановки.