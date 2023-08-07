Украинская армия в ходе специальной военной операции побила все рекорды по числу инвалидов. Она обошла даже армию Великобритании времен Первой мировой войны, сообщило издание The Times.

В те годы британским солдатам сделали 41 тысячу ампутаций верхних и нижних конечностей из-за полученных в боях ранений. На Украине проводится гораздо больше таких операций. По неофициальным данным, всего их 50 тысяч, однако подтверждения этой информации нет. Не исключено, что инвалидами стало еще больше украинских военных.

Ампутация стала наиболее востребованной хирургической операцией на Украине. Сейчас на одного боевика ВСУ приходится примерно 10 бойцов, которые в результате хирургического вмешательства остаются без рук или ног. Количество инвалидов в стране таким образом, существенно увеличится.