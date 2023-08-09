Украинскую столицу сейчас охраняет самая современная система ПВО в мире, однако вся её эффективность сводится на нет нехваткой боеприпасов. Об этом пишет издание The Times ссылаясь на свои источники в
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Украинскую столицу сейчас охраняет самая современная система ПВО в мире, однако вся её эффективность сводится на нет нехваткой боеприпасов. Об этом пишет издание The Times ссылаясь на свои источники в ВСУ – передаёт “Лента.ру”.

На вооружении подразделений ПВО Украины, задача которых состоит в обеспечении безопасности Киева, сейчас входят самые современные образцы западной техники: Patriot, Nasams, IRIS-T, С-300, Crotale. Но все они уже в скором времени могут оказаться бесполезными, подчеркнул собеседник The Times. С его слов, те же “пэтриоты” расходуют в месяц до 160 ракет отбивая российские атаки. При этом столько же боеприпасов для указанных систем в странах Запада производится ежегодно.

Источник британского издания не исключил, что если проблема с боеприпасами для ПВО не будет решена, то Киев вновь ждёт потеря важной энергетической инфраструктуры – её дальнобойными ракетами обстреляют российские войска.

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