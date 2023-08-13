Во время летнего зноя человек теряет много жидкости из-за интенсивного потоотделения. Поэтому очень важно постоянно пить простую воду в жару, чтобы не допустить обезвоживания организма. Об этом россиян предупреждает кандидат медицинских наук, врач-терапевт клиники «МЕДСИ в Хорошевском проезде» Евгения Иванова.

Терапевт рекомендует употреблять простую воду исходя из простой формулы – около 30-35 мл на один килограмм веса для взрослого человека. Исходя из данных расчетов среднестатистический мужчина должен выпивать около трех литров простой воды в сутки, а женщина – около двух литров. Однако данное количество жидкости необходимо употреблять небольшими порциями в течение всего дня.

При этом, по словам терапевта, простая вода является лучшим источником для утоления жажды. А вот для восполнения полезных солей и других минералов можно употреблять различные минеральные воды. Однако в отличие от простой воды, если содержание минеральных солей превышает показатели в 10 грамм на один литр, употребление такой воды должно обязательно быть согласовано с врачом.