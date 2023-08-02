Российская телеведущая Анфиса Чехова раскрыла причины своего стремления к жизни за границей. В интервью «Газете.Ru» она поделилась своими мыслями на этот счет.

Чехова подчеркнула, что ее желание жить за границей не связано с недовольством чем-либо в России, а скорее отражает ее характер. Она признается, что всегда была человеком, который не терпит монотонности и предпочитает постоянное движение. Телеведущая уточнила, что ей любопытно и интересно познавать разные уголки мира и жить в различных местах.

Кроме того, она объявила о своих планах отправиться в Монако в ближайшем будущем.

Ранее Анфиса Чехова рассматривала возможность эмиграции в США, где работает ее партнер. Телеведущая подчеркнула, что часто бывает в Соединенных Штатах, однако самостоятельно жить там пока не пробовала.