Специалисты Техасского международного университета A&M определили, что женщины, стремящиеся к сексу на одну ночь, предпочитают мужчин с маскулинными чертами лица. Результаты исследования ученые опубликовали в издании Archives of Sexual Behavior.
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Специалисты Техасского международного университета A&M определили, что женщины, стремящиеся к сексу на одну ночь, предпочитают мужчин с маскулинными чертами лица. Результаты исследования ученые опубликовали в издании Archives of Sexual Behavior.

Для осуществления своего исследования специалисты собрали группу из 72 женщин. Респонденты прошли опрос, касающийся их сексуальной жизни. Кроме того, женщинам предложили посмотреть на изображения пар мужских лиц, где одно имело маскулинные черты, а другое – феминные. Участниц попросили оценить привлекательность мужских лиц по 7-бальной шкале.

Отмечается, что женщины, предпочитающие краткосрочные отношения, связанные только с сексом, смотрели на лица с маскулинными чертами дольше, чем с феминными. Отмечается, что во время эксперимента при помощи камер отслеживалось движение глаз женщин, для того, чтобы сделать объективные выводы.

Результаты данной научной работы согласуются с другими, ранее проведенными исследованиями, в ходе которых также использовалась технология отслеживания движения глаз.

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